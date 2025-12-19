Facebook Instagram
Integrazione scolastica – L’Assessore Saponaro risponde all’opposizione

In relazione al comunicato stampa dei Partiti di Minoranza al Comune di Brindisi, precisiamo che il nostro Ambito Br1 ha già dimostrato con fatti concreti che sono a conoscenza di tutti i Consiglieri, l’ attenzione verso tutte le fragilità, verso l’ Integrazione Scolastica dove il nostro Ambito è un Eccellenza per numero di ore che offriamo ai Ragazzi, il massimo consentito a differenza di altri Ambiti Regionali e della Nostra Provincia che hanno la metà delle ore di abbinamento per ogni utente.

Il nostro Ambito garantisce il massimo a tutti coloro certificati con Comme 3 e con Comma 1, questo ci rende unica realtà della Regione con questo livello di Attenzione.

Le due Amministrazioni Brindisi e San Vito hanno messo in campo ingenti risorse  oltre ogni possibile previsione per garantire questi livello di Eccellenza.

L’indirizzo politico che è in capo alla Maggioranza è sempre quello di continuare a essere Leader in questo settore e i lavoratori interessati, i nostri bambini e le famiglie non hanno nulla da temere perché continueremo con grandi sforzi a garantire il massimo come abbiamo fatto in questi anni.

I Fatti e la Storia lo dimostrano.

    Assessore Servizi Sociali Comune di Brindisi

           Ercole Saponaro

