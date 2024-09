Integrazione scolastica – le assicurazioni dell’Ass. Saponaro

Questa mattina 6 settembre 2024 ho partecipato su delega del Sindaco di Brindisi, Dott. Giuseppe Marchionna, alla Riunione del Consorzio Servizi Sociali BR 1.I casi un aumento di richiesta di Assistenza sulla Integrazione Scolastica determinavano un aumento di spesa di centinaia e centinaia di migliaia di Euro, le preoccupazioni dei tanti su eventuali tagli, sull’ impossibilità di poter garantire un servizio di così grande impatto Sociale, mi hanno portato con il sostegno di tutte le Forze di Maggioranza e con il supporto del Sindaco Giuseppe Marchionna a garantire tutte le risorse necessarie affinche vengano mantenute tutte le clausole di salvaguardia per il Lavoratori e il massimo delle ore di Assistenza per tutte le famiglie e i nostri Piccoli Concittadini.Il Sindaco di Brindisi e la maggioranza che rapprentavo sul Tavolo hanno voluto ancora una volta ribadire che in questa città nessuno sarà lasciato indietro, che Brindisi è in grado anche attraverso grandi sforzi economici in un Comune con grandi difficoltà finanziarie, di mantenere su questi temi la massima attenzione, la massima condivisione delle difficoltà delle famiglie, la massima tutela per tutti i lavoratori.In Puglia il nostro ambito territoriale su questo settore rimane ledear garantento a tutti gli utenti la possibilità di aver quel sostegno Educativo e didattico essenziale alla crescita sociale della nostra Comunità.

L Assessore Servizi Sociali Brindisi Ercole Saponaro