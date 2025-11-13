Integrazione scolastica, martedì 18 novembre nel salone della Provincia. Open Day – festa della convivialità

Il Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Socioculturale e con il progetto Musica in Gioco, organizza un evento aperto a studenti, famiglie e operatori del settore:

Martedì 18 novembre – ore 16.30 – Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.

La “Festa della Convivialità – Incontra, condividi, divertiti” sarà un pomeriggio dedicato all’inclusione, alla musica e alla gioia dello stare insieme, con un ricco programma di ospiti e momenti di spettacolo.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Sociale “Musica in Gioco” del Consorzio BR3, diretta dal Maestro Andrea Gargiulo, che offrirà una performance musicale all’insegna della partecipazione e dell’integrazione.

Spazio poi all’allegria e alla fantasia con i Superanimatori Meri & Tonio, pronti a coinvolgere grandi e piccoli con la loro energia contagiosa, e con il giocoliere Francesco Soleti, che porterà in scena numeri spettacolari e suggestivi.

Durante l’incontro interverranno Angelo Palazzo e Antonio Viola, con riflessioni e testimonianze sul valore della condivisione e del lavoro di rete a sostegno dell’inclusione scolastica e sociale. L’evento rappresenta un’occasione di incontro e confronto, ma anche di festa, per tutti coloro che credono in una scuola aperta, accogliente e capace di valorizzare le diversità.