INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI – AVVIATO IL PROGETTO PILOTA “AFFIDO CULTURALE”

Si registra da parte dell’utenza già tanto interesse per il progetto pilota “Affido culturale”, promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dei Servizi di Integrazione Scolastica per disabili.

Una iniziativa volta a valorizzare l’esperienza della relazione fra pari, dove un ragazzo o una ragazza di almeno 16 anni può dedicare un po’ del suo tempo libero ad un amico o una amica “speciale” studenti disabili dai 14 ai 20 anni, residenti nei Comuni del territorio provinciale.

Il progetto, per il quale sono giunte già varie adesioni alla Provincia di Brindisi, consiste proprio nella possibilità di andare insieme o in piccoli gruppi al cinema, teatro, musei, biblioteche o in altri luoghi di cultura e divertimento, durante il proprio tempo libero. Per ogni ragazzo/a sono previsti n.5 ingressi gratuiti per l’anno in corso, oltre alla partecipazione a corsi laboratori, e/o visita musei, parchi o altri beni culturali.

Sarà cura del servizio Integrazione Scolastica, organizzare le uscite, fornendo nell’eventualità supporto tramite gli operatori socio sanitari.

Si rammenta a quanti vorranno ancora aderire che la partecipazione al progetto è gratuita per ogni “ragazzo/a speciale” e per il suo/a accompagnatore/trice. Possono iscriversi tramite i loro genitori, e/o contattare gli uffici della Provincia di Brindisi al n.0831/565450, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Chi vuole candidarsi a questo ruolo importante può consultare il sito: www.provincia.brindisi.it al seguente link: https://www.provincia.brindisi.it/index.php/avvisi-politiche-sociali/5636-p-r-o-g-e-t-t-o-affido-culturale-cercansi-volontari-per-andare-insieme-ai-ragazzi-disabili-al-teatro-o-al-cinema e nell’apposita sezione, visionare e compilare, inviare il modulo on line

A tutti i ragazzi affidatari, sarà consegnato un Attestato di Merito della Partecipazione

Partner del progetto

Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, History Digital Library, Cinema Andromeda, Biblioteca Arcivescovile “De Leo”, Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi, Teatro “Kennedy” di Fasano, Cinema “Kennedy” di Fasano, Cinema “Teatro Italia” di Francavilla Fontana, Istituti scolastici.