INTEGRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE – PRESENTATO IL PROGETTO DI “AFFIDO CULTURALE”

Conferenza di servizi questo pomeriggio, presso la Provincia di Brindisi, tra i vari soggetti interessati al progetto “Affido Culturale”, giunto alla seconda edizione. Una iniziativa che tende alla massima socializzazione tra gli studenti diversamente abili e i normodotati per andare insieme al teatro o al cinema o per trascorrere spensierati momenti del pomeriggio. La Provincia di Brindisi continua così la sua opera per sostenere e promuovere percorsi di accoglienza e solidarietà per coltivare tra i giovani una vera ed autentica inclusione sociale, culturale e scolastica. Per questo motivo la Provincia, d’intesa ed in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “Socioculturale” , nell’ambito del Servizi di Integrazione Scolastica Disabili, ripropone questo progetto per ragazzi speciali dai 14 ai 20 anni, residenti in uno dei 20 Comuni del territorio provinciale.

L’ “Affido culturale” è un’esperienza significativa di gratuità, socializzazione, amicizia ed arricchimento.

La partecipazione al progetto è gratuita.

Sono previsti circa 5 ingressi gratuiti per ognuno di loro, nell’anno 2023, oltre alla partecipazione a corsi e laboratori, visita ai musei, parchi.

L’accompagnatore/accompagnatrice sarà abbinato/a ad un/a ragazzo/a speciale, a seguito di un breve percorso di formazione a cura della Società Socioculturale Cooperativa Sociale – SOCIOCULTURALE.

Il progetto si terrà nei mesi di marzo (a partire dall’ultima decade), aprile e maggio. Sarà data priorità agli utenti già in carico ai servizi provinciali d’inclusione scolastica. I genitori dei ragazzi speciali possono dimostrare interesse per il progetto, contattando il segretariato sociale e l’ufficio amministrativo della Provincia.

I ragazzi che volessero candidarsi al ruolo di accompagnatore trovano gli appositi moduli online su: www.provincia.brindisi.it Locandina Progetto AFFIDO CULTURALE.

La novità in questa 2^ edizione è l’opportunità per i ragazzi normodotati, che vogliono sperimentare il ruolo di accompagnatori, di avere il riconoscimento delle proprie Scuole e l’inserimento in PCTO o in progetti di alternanza scuola lavoro.

A tal fine è indispensabile la collaborazione delle scuole: per questo motivo è stata indetta la Conferenza dei Servizi odierna con gli Istituti Scolastici del territorio. Ha introdotto i lavori la dirigente della Provincia, area 1, dott.ssa Fernanda Prete.