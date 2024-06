“Intelligenza Artificiale: strumento affascinante e tremendo”. Papa Francesco al G7 in Puglia

La seconda giornata di lavori del G7, presso il resort di Borgo Egnazia in Puglia, ha visto la straordinaria partecipazione di Papa Francesco. È in assoluto la prima volta di un Pontefice al G7 e la giornata ha assunto un valore storico indimenticabile. La premier Giorgia Meloni lo ha accolto con un sorriso e la frase:”sarà una lunga giornata”. Il Papa ha scelto di leggere la versione breve del discorso e ha approfondito la tematica dell’Intelligenza Artificiale con riflessioni importanti, riguardanti uno strumento affascinante e allo stesso tempo tremendo. Papa Francesco è intervenuto anche in altre occasioni sul tema dell’Intelligenza Artificiale, non nascondendo le sue preoccupazioni, con l’intento di stabilire regole ed etica delle tecnologie per un futuro tecnologico che rispetti la dignità umana. Il Papa ha parlato dell’uso responsabile e umano dell’ Intelligenza Artificiale e ha fatto un appello alla pace e all’umanità. Giorgia Meloni ha così commentato l’intervento del Pontefice:”Le sue parole sono fonte di ispirazione per tutti i leader. Serve dialogo per le sfide globali comuni”. Una giornata veramente speciale in un’atmosfera resa particolarmente importante dalla presenza di Papa Francesco che è apparso in forma e molto coinvolto dall’argomento in questione. Anna Consales