“Intelligenza artificiale supporto o la fine dell’umanità?”. Se ne discute a Brindisi

Mercoledì 15 Maggio 2024 alle ore 17.30 presso Palazzo Nervegna, Sala Gino Strada la Società Dante Alighieri Comitato di Brindisi organizza una Conferenza dal titolo:



L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (A I.)

COSTITUISCE UN SUPPORTO PER L’UMANITÀ O SARÀ L’INIZIO DELLA SUA FINE?

A CURA DEL COMANDANTE FABRIZIO MALTINTI, UFFICIALE A RIPOSO DELLA BRIGATA MARINA SAN MARCO.



Il relatore Fabrizio Maltinti si soffermerà su un argomento tanto discusso sui media, ma che spesso tendiamo ad ignorare, perché riteniamo sia troppo complesso o prematuro parlarne o ancora molto lontano da noi, da dovercene preoccupare.

Fabrizio Maltinti proverà a fornire delle semplici risposte ai dubbi che l’incontro con questa nuova entità ci fa sorgere:

– come pensano queste machine?

– cos’è veramente l’Intelligenza artificiale?

– è possibile che queste macchine comprendano cose che noi umani non arriviamo a capire?

– possiamo fidarci di loro?

– ma, soprattutto, saremo in grado di controllare un’entità più intelligente di noi?