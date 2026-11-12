Interdittive antimafia per quattro società operanti nella Provincia di Brindisi

Prosegue l’impegno della Prefettura di Brindisi nelle attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia del territorio.

Nei giorni scorsi il Prefetto ha adottato quattro informazioni interdittive antimafia nei confronti di altrettante società, con sede in Torre Santa Susanna, operanti nel settore agricolo.

I provvedimenti toccano uno dei settori ad elevato rischio di condizionamento e permeabilità da parte di segmenti criminali, in quanto portante dell’economia locale e particolarmente attrattivo per le compagini criminali che, avvalendosi di meccanismi fraudolenti, mirano ad accedere illecitamente alle risorse pubbliche destinate al rilancio e sostegno del comparto agro-alimentare.

Salgono a n. 34, quindi, i provvedimenti amministrativi antimafia adottati dall’inizio dell’anno nei confronti di società operanti nella provincia di Brindisi.

“Attraverso l’intensa azione di contrasto alle mafie portata avanti anche con le misure di prevenzione in argomento, e grazie al lavoro complesso di accertamento e analisi condotto dal Gruppo Interforze Antimafia coordinato dalla Prefettura – sottolinea il Prefetto Guido Aprea – si persegue l’obiettivo primario di preservare il tessuto economico sano dai tentativi di infiltrazione mafiosa e la concorrenza leale in favore del pieno sviluppo del territorio”.