Intermediazione illecita – Un documento della Flai/Cgil

Al Prefetto

Al Presidente Regione Puglia

Al Presidente Provincia di Brindisi

Al Sindaco Comune di Brindisi

Esprimiamo apprezzamento per gli ulteriori passi in avanti fatti nel Tavolo

Istituzionale convocato il 23 u.s. in Prefettura di Brindisi,

La individuazione di un percorso teso a potenziare l’attività di prevenzione e di

contrasto dell’intermediazione illecita, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato

nel territorio brindisino, in agricoltura è pienamente condivisibile.

È il giusto prosieguo di questo ottenuto con la legge 199/2016.

Abbiamo la possibilità di contare su alcuni aspetti positivi:

• Il rinnovo del CPL – Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, che

con gli aumenti salariali, prova a dare più potere d’acquisto e dignità ai

braccianti:

• L’Ente Bilaterale Provinciale dei lavoratori agricoli che contribuisce con i Fondi

a dare sostegno al reddito;

• Il documento unitario a firma delle associazioni di categoria rappresenta un

contributo notevole a tavolo e centra le tematiche che vanno affrontate: –

Politiche Attive del lavoro e ruolo dei CTI; -Politiche abitative; -Politiche dei

trasporti; -Promozione della cultura sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

nel settore agricolo come baluardo contro il caporalato; -Lotta al caporalato; –

Cultura della legalità;

Evidentemente questi temi richiedono un impegno comune e dal nostro punto di

vista devono trovare riscontro in un percorso.

La CGIL congiuntamente alla FLAI, è impegnata a proseguire l’esperienza del

SINDACATO di STRADA, incrociando sui luoghi di partenza, negli agri e campagne,

nei capannoni ortofrutticoli, le lavoratrici e i lavoratori per informarli sui diritti e tutele.

Il buon funzionamento dei Centri Territoriali per l’Impiego, anche con l’utilizzo

delle tecnologie adeguate, il finanziamento al trasporto alle Imprese che aderiscono alla

RETE del lavoro Agricolo di qualità, le politiche abitative per i lavoratori immigranti,

richiamano ad un ruolo più propositivo delle faide sociali una soprattutto della Regione

Puglia che deve sostenere con progetti e risorse adeguate.



Il Segretario Generale Il Segretario Generale

FLAI CGIL BRINDISI CGIL BRINDISI

Gabrio Toraldo Massimo Di Cesare