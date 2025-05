Internalizzazione – L’Asl precisa…

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Luigi Caroli al termine della seduta odierna della Terza Commissione “Sanità” del Consiglio Regionale della Puglia, la ASL Brindisi ritiene doveroso fornire una precisazione.

Contrariamente a quanto riportato, l’Ufficio Legale della ASL Brindisi non ha affermato che “non ci sono problemi” dal punto di vista giuridico riguardo l’internalizzazione del servizio di pulizie e del relativo personale.

Si precisa, infatti, che l’Azienda sta attualmente effettuando tutte le necessarie verifiche sull’attuale quadro normativo, al fine di valutare – in stretta collaborazione con la Regione Puglia – quali percorsi intraprendere per la gestione del servizio in questione.

Tale percorso richiede un’attenta analisi tecnica e giuridica, nel rispetto delle norme vigenti, con l’obiettivo prioritario di garantire la qualità del servizio e la tutela occupazionale.

La ASL Brindisi continuerà a operare in piena trasparenza e responsabilità, tenendo costantemente informati tutti i soggetti istituzionali coinvolti e le rappresentanze sindacali.