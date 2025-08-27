Facebook Instagram
International School. Il plauso di Matarrelli al sindaco Marchionna

Intervenuto alla inaugurazione della International School, il presidente della Provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, oltre a ribadite la propria disponibilità, in base alle competenze istituzionali, a fornire qualsiasi sostegno alla scuola, ha fatto i complimenti al sindaco Marchionna per questa iniziativa culturale, respingendo ogni illazione fatta in questi giorni, in riferimento alla vicenda della Festa del vino, sul rapporto tra i due sindaci. “Ho visto che in questi giorni – ha detto Matarrelli – qualcuno o alcune circostanze vogliono mettere in dubbio il nostro rapporto che e’ sempre stato di stima reciproca e di collaborazione. Brindisi e’ la city capoluogo e deve essere rispettata come deve essere rispettato il sindaco. Noi collaboriamo sempre”.

