International Street Food – Prescrizioni agli organizzatori per incentivare la raccolta differenziata

Si è svolto stamane a Palazzo di Città un incontro alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Mario Scioscioli, dell’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, dei funzionari delle rispettive ripartizioni e della Polizia Locale, oltre che dei rappresentanti dell’azienda AVR.

Tale incontro era finalizzato ad individuare ogni possibile intervento utile ad incentivare la raccolta differenziata durante lo svolgimento dell’International Street Food nel piazzale Lenio Flacco (31 ottobre – 3 novembre 2024).

Sono state individuate delle prescrizioni, a partire dall’obbligo, per gli operatori commerciali dello Street Food, di dotarsi di contenitori carrellati per la raccolta differenziata.

AVR, invece, provvederà a realizzare due isole ecologiche (nei due principali lati di accesso all’evento) e disporrà la presenza di un addetto per raccogliere carte e tovaglioli se dovesse esserci vento.

La Polizia Locale provvederà ad effettuare i necessari controlli per il rispetto di quanto stabilito.