Internazionale Open 2026 – Tanti successi per il Dancing Stars Brindisi

Dancing Stars di Brindisi conquista diverse medaglie d’oro e 8 argenti alle Internazionali Colosseo Open 2026.

La scuola di ballo A.S.D. Dancing Stars di Brindisi, diretta dal maestro Marco Caiulo, ha ottenuto risultati di rilievo al Solo international Colosseo Open 2026 portando a Brindisi diversi titoli dall’ Under 8 all’ Under 16 di cui 3 medaglie d’oro di campionesse Internazionali nelle categorie più prestigiose della competizione.

A salire al primo gradino del podio sono state : le giovanissime Brenda (U16) e Marta Guadalupi (U8) giovanissima di 7 anni che ha conquistato la medaglia d’oro di Samba e Che cha cha di cui detetiene ancora il Titolo di Vicecampionessa del mondo di Rumba nelle rispettive discipline.

Buoni risultati anche nelle competizioni internazionali correlate: Laura Caiulo e Melania Lopetuso, Asia, Giorgia, Sophia Ancona e Nicole Giustizieri che hanno raggiunto la finale con il titolo di Argento e Bronzo nelle stesse gare internazionali Colosseo Open.

Le prestazioni complessive della squadra brindisina danno grande soddisfazione al Maestro Marco Caiulo preparandosi ad affrontare le Internazionali in Cina e Malesia.

“La priorità resta garantire ai nostri atleti un ambiente sereno, un percorso di qualità e risultati significativi”, ha commentato Caiulo al termine delle gare, soddisfatto del percorso compiuto dal gruppo.