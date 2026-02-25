Internet e Intelligenza Artificiale: a Fasano un incontro su sfide e opportunità del futuro digitale

Venerdì 27 febbraio, presso la Sala Polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, esperti e istituzioni a confronto con la proiezione del cortometraggio “Vinnie”.

Fasano – Il Comune di Fasano, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Giffoni Film Festival e l’International Inner Wheel Club di Fasano, promuove un momento di riflessione cruciale su uno dei temi più attuali del nostro tempo: il rapporto tra nuove tecnologie e società.

L’evento, dal titolo “Internet e intelligenza artificiale: rischi e opportunità”, si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 17:00, nella cornice della Sala Polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”.

L’incontro nasce dall’esigenza di esplorare i confini della rivoluzione digitale, analizzando non solo i vantaggi straordinari offerti dall’IA, ma anche le insidie legate alla sicurezza e all’etica del web. Un appuntamento rivolto alla cittadinanza, al mondo della scuola e alle famiglie per comprendere come abitare consapevolmente lo spazio digitale.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Fasano, dott. Francesco Zaccaria, e della Presidente dell’International Inner Wheel Club Fasano, dott.ssa Silvana Prezioso.

A seguire, il cuore dell’incontro vedrà la proiezione del cortometraggio “Vinnie”, un’opera che tocca con mano le dinamiche comunicative contemporanee. La visione sarà introdotta e commentata dal co-sceneggiatore dott. Fabio Vinci e dalla referente del progetto, la prof.ssa Mimma Liuzzi.

L’analisi tecnica e il focus sulla legalità saranno affidati all’intervento del dott. Eugenio Cantanna, Commissario Capo della Polizia di Stato, che offrirà una panoramica sui rischi concreti della rete e sulla tutela degli utenti. Il dibattito sarà coordinato dalla prof.ssa Maria Stella Carparelli.