Interruzione strada accesso a superstrada per Lecce – Ass. Elmo: “La competenza è dell’Anas a cui ho chiesto spiegazioni sulla chiusura effettuata senza che siano partiti i lavori”

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi Cosimo Elmo ha chiesto spiegazioni ai competenti uffici dell’Anas per conoscere le ragioni per cui da settimane è chiusa la rampa di accesso alla superstrada per Lecce.

“Abbiamo ricevuto giuste lamentele da parte di cittadini ed operatori economici – afferma l’Ass. Elmo – sulla inspiegabile chiusura della rampa di accesso alla superstrada, pur in assenza di lavori in corso. Per questo motivo ho chiesto spiegazioni all’Anas, sia sulle ragioni alla base della chiusura di un’arteria così importante che sulla durata dei lavori dal giorno in cui inizieranno”.