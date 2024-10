Intervento del canale Inferno – Quarta: grazie a chi ha sollecitato l’intervento. Le colpe degli ex assessori

Intervento nel Canale Inferno

Nel ringraziare la costante e determinata azione dei consiglieri Luperti e Giannace, che per oltre un anno hanno sollecitato l’intervento nel canale Inferno, desidero far luce sulla situazione attuale.

Pur con riconoscenza per la collaborazione di tutti i membri della commissione, non posso ignorare la latitanza, l’incompetenza e la disattenzione degli ex assessori, che hanno ritardato significativamente l’avvio di questo importante intervento.

È nostro dovere informare la cittadinanza su ciò che realmente sta accadendo e sottolineare l’importanza di una gestione responsabile e attenta delle risorse pubbliche.

Restiamo fiduciosi che, grazie all’impegno collettivo e alla trasparenza nelle azioni amministrative, si possa assicurare un futuro migliore per la nostra comunità e pertanto mi sento di ringraziare personalmente ognuno dei componenti della commissione Ambiente.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente