Intervento di Nicola Di Donna per la festa dei nonni

In Italia la data del 2 ottobre è stata ufficialmente riconosciuta con la legge n° 159 del 31 luglio 2005 come giornata dedicata ai Nonni. Le istituzioni hanno così voluto sancire il ruolo che essi rivestono nella nostra società ove rappresentano un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre che un concreto ed indispensabile aiuto nell’educazione dei giovani all’interno delle famiglie di appartenenza. La Città di Brindisi ha avuto un ruolo fondamentale nell’iter di istituzionalizzazione della giornata dedicata ai Nonni. Nel marzo del 2003, su mia iniziativa, il Consiglio Comunale adottò all’unanimità un atto deliberativo – poi trasmesso alle più alte sedi istituzionali – nel quale veniva proposta la celebrazione della festa a livello nazionale. Nell’ottobre del 2005 la prima Festa dei Nonni nazionale, si festeggiò proprio a Brindisi, Città dalla quale partì la proposta, coinvolgendo i Comuni di Lecce e Taranto. Fu un grande successo tanto da essere citati pubblicamente dall’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, quale primo Comune italiano a ricordare la Festa.Si tratta quindi per noi, a differenza che per gli americani, di una festa “giovane”, ma dal sapore antico, che dovrebbe servire a ricordare e rimarcare il ruolo fondamentale dei Nonni nella nostra società.

La giornata a loro dedicata è un momento di incontro per dire “Grazie!” a chi ha contribuito alla crescita ed ha dedicato tempo ai nipoti, seguendone i passi come Angeli Custodi.

Il 2 ottobre, giorno della ricorrenza, è infatti dedicato anche agli Angeli Custodi.

I Nonni sono figure insostituibili nell’infanzia di ogni bambino che diventato adulto ne ricorderà per sempre le coccole, le storie raccontate prima di andare a dormire, i giochi e i tanti momenti spensierati. Secondo Maria Rita Parsi “I Nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita; sono i vecchi da rispettare per essere rispettati da vecchi; sono il passato che vive nel presente ed i bambini sono il presente che vedrà il futuro”. Il 2 ottobre é l’occasione per manifestare loro tutta la sincerità dei sentimenti di amore, affetto e riconoscenza. Quello fra Nonni e nipoti è un rapporto incantato dove i sentimenti trovano una giocosa espressione di purezza, spontaneità, trasporto incondizionato.

I Nonni sono il regalo che Dio fa ai nostri figli. Auguri a tutti i Nonni.

Nicola Di Donna