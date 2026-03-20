Intervento in Vico Cesini dopo la Commissione Ambiente

La Commissione Ambiente colpisce ancora: svolta decisiva in Vico CESINI

Ancora un importante risultato per la Commissione Ambiente, che conferma il proprio impegno costante nella tutela del territorio e nel miglioramento delle condizioni igienico-ambientali della città.

Una vicenda complessa, che ha seguito il suo naturale percorso e richiesto i giusti tempi, ma che oggi giunge finalmente a una svolta concreta. Grazie alla segnalazione attenta e responsabile dei cittadini e al tempestivo intervento della Commissione Ambiente, presieduta dal sottoscritto è stato possibile restituire decoro e dignità a un’area che versava da anni in condizioni critiche: Vico a Brindisi.

L’intervento ha rappresentato un passo fondamentale soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, ponendo fine a una situazione di degrado che si protraeva da troppo tempo e che necessitava di un’azione incisiva e risolutiva.

Un ringraziamento va al dirigente Morciano per la disponibilità e la partecipazione al sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, così come un sentito grazie a tutti i componenti della Commissione, che continuano a dimostrare, con dedizione e concretezza, amore e rispetto per la città e per i cittadini brindisini.

La Commissione Ambiente proseguirà il proprio lavoro con determinazione, ascoltando le esigenze del territorio e intervenendo con efficacia su tutte le criticità segnalate.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente