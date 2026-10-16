Intimidazione alla Gial di Fasano, Caroli e Scianaro (FdI): Immane lavoro dell’azienda per evitare disagi al territorio

“Questa mattina abbiamo voluto effettuare un sopralluogo presso l’area del deposito della Gial a Fasano, teatro nei giorni scorsi di un grave e inaccettabile atto intimidatorio che ha portato al danneggiamento di numerosi mezzi aziendali. Un gesto vile, che colpisce non solo una realtà produttiva fondamentale per il territorio, ma l’intera comunità. Vogliamo esprimere la nostra più sentita e incondizionata solidarietà alla proprietà, alla dirigenza e a tutti i dipendenti della Gial, che si trovano ad affrontare le conseguenze di un attacco mirato e criminale. Al tempo stesso, desideriamo rimarcare con forza un dato che testimonia la straordinaria serietà e il senso di responsabilità dell’azienda: nonostante l’entità del danno economico e materiale subito, l’attività non si è fermata un solo istante. Grazie a una pronta riorganizzazione e all’impegno encomiabile dei lavoratori, non è stato arrecato alcun disservizio o disagio al territorio: la raccolta dei rifiuti è proseguita regolarmente, tutelando sia i cittadini sia le attività commerciali e le aziende di Fasano. È questa la risposta più forte e dignitosa. Siamo certi che la risposta dello Stato non tarderà ad arrivare assicurando alla giustizia i responsabili”