Intimidazione Sindaco di Ostuni – Gli altri attestati di solidarietà

L’europarlamentare Valentina Palmisano:

“Quello che è successo al sindaco di Ostuni è di inaudita violenza nei modi e nel messaggio mafioso che si è voluto indirizzare. A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, in riferimento all’intimidazione nei confronti del primo cittadino Angelo Pomes, dopo che ignoti hanno lasciato un ordigno a pochi metri dal suo studio professionale. “Sono certa che le forze dell’ordine riusciranno a risalire all’identità dei responsabili. Da parte mia rinnovo con forza il sostegno nei suoi confronti, consapevole – conclude Valentina Palmisano – che Angelo Pomes continuerà con lo stesso impegno a portare avanti l’azione del governo cittadino ben ancorata ai principi di legalità ed etica sociale e morale”.

Il consigliere regionale Alessandro Leoci:

“L’episodio accaduto ieri sera a Ostuni, con il rinvenimento di una bomba a mano a pochi passi dallo studio professionale del sindaco Angelo Pomes, rappresenta un fatto di estrema gravità che non può e non deve essere sottovalutato. Esprimo, a nome mio personale e del gruppo CON in Consiglio regionale, piena solidarietà al sindaco e alla comunità ostunese, colpiti da un gesto intimidatorio che offende non solo le istituzioni locali ma l’intera Puglia.”

Lo dichiara il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci.

“È intollerabile – aggiunge – che un amministratore pubblico, quotidianamente impegnato al servizio della propria città, debba vivere e lavorare sotto la minaccia di simili atti. La violenza e la paura – afferma Leoci- non devono trovare spazio nella nostra terra”

Esprimo tutta la mia vicinanza ad Angelo Pomes – conclude il capogruppo di CON, Alessandro Leoci- e rinnovo l’impegno a difendere la legalità e la democrazia, valori che mai nessuno potrà riuscire a piegare con intimidazione e violenza”.

Il Movimento 5 Stelle:

Abbiamo appreso con sconcerto della bomba trovata nei pressi dello studio professionale del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. Un gesto grave e inaccettabile, che non può e non deve essere minimizzato.

Al sindaco e alla sua famiglia va tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Chi pensa di intimidire un rappresentante delle istituzioni, colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità che ha scelto liberamente e democraticamente il proprio sindaco.

Noi del Movimento 5 Stelle di Brindisi saremo sempre dalla parte della legalità e contro ogni forma di violenza e sopraffazione. Episodi del genere non fermeranno chi lavora per la città con trasparenza e coraggio.

Roberto Fusco, capogruppo Consiglio Comunale M5S Brindisi

Pierpaolo Strippoli, consigliere comunale M5S Brindisi

Ruggiero Valzano, referente Gruppo territoriale M5S Brindisi

Antonio Turco, referente formazione Gruppo territoriale M5S Brindisi

La comunità democratica di Brindisi esprime solidarietà ad Angelo Pomes

La comunità delle democratiche e dei democratici della Provincia di Brindisi esprime piena vicinanza al sindaco Angelo Pomes e alla sua famiglia in queste ore difficili.

Al vile attentato delle scorse ore, frutto di un clima di odio e violenza, rispondiamo con unità e determinazione. Continueremo a lavorare per costruire una comunità in cui non ci sia spazio per chi, ignorando le più basilari regole di civile convivenza e il principio di legalità, tenta di intimidire amministratori e cittadini per condizionare l’agire democratico.

La democrazia si difende con impegno civile e coesione: siamo al fianco di Angelo Pomes, e al fianco di tutti coloro che credono in una società giusta e sicura.