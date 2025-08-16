Intimidazione Sindaco Ostuni – D’Attis (Fi): “Il Ministro Piantedosi sta seguendo con attenzione. Gli ho chiesto di presiedere a Brindisi Comitato Sicurezza”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Sulla bomba a mano vicino allo studio del sindaco di Ostuni ho già sentito il primo cittadino Angelo Pomes diverse volte: dobbiamo stargli vicino, confidando nell’opera degli inquirenti su un fatto che è grave a prescindere da ogni tipo di movente che l’abbia ispirato.

Come ho già anticipato recentemente, ho chiesto al Ministro Matteo Piantedosi, in sintonia con il Prefetto Luigi Carnevale, di presiedere una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza a Brindisi appena sarà possibile affinché possano essere analizzati tutti gli episodi che, nei mesi scorsi, compreso quest’ultimo, si sono verificati nel territorio brindisino.

Il Ministro Piantedosi, persona esperta e scrupolosa, sta seguendo direttamente anche questo grave fatto accaduto a Ostuni e sono certo che presto assicurerà la sua presenza a Brindisi”.