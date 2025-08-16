Intimidazione Sindaco Ostuni – La solidarietà del Partito Democratico di Brindisi

Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà al Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, a seguito del grave episodio avvenuto nei pressi del suo studio professionale.

Le parole del Sindaco, ferme e coraggiose, rappresentano un messaggio chiaro, poiché nessun atto intimidatorio potrà piegare l’impegno di chi lavora con dedizione, legalità e trasparenza per il bene della propria comunità.

Riponiamo la più ampia fiducia nelle Forze dell’Ordine e nella Magistratura, certi che faranno piena luce sull’accaduto, e ribadiamo che Ostuni merita rispetto, sicurezza e serenità.

Siamo accanto al Sindaco e alla sua Amministrazione comunale, convinti che la forza delle istituzioni democratiche e della partecipazione civica sia più grande di ogni tentativo di seminare paura e di intimidire chi amministra la cosa pubblica.

Partito Democratico Città di Brindisi