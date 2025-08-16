Intimidazione al Sindaco di Ostuni – La solidarietà del Presidente della Provincia e di tutti i Sindaci della provincia

“L’intimidazione perpetrata ai danni del nostro collega sindaco di Ostuni Angelo Pomes è un atto di inaudita gravità, perché mira a colpirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Costituisce quindi un attentato ai meccanismi e al corretto funzionamento della democrazia. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, confermandogli che siamo e resteremo al suo fianco”.

Antonio Matarrelli – Presidente Provincia di Brindisi/Sindaco Mesagne

Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi

Massimo Lanzillotti – Sindaco di Carovigno

Angelo Palmisano – Sindaco di Ceglie M.

Marco Marra – Sindafo di Cellino S.M.

Lorenzo Perrini – Sindaco di Cisternino

Giuseppe Margheriti – Sindaco di Erchie

Francesco Zaccaria – Sindaco di Fasano

Antonello Denuzzo – Sindaco di Francavilla F.

Cosimo Maiorano – Sindaco di Latiano

Cosimo Ferretti – Sindaco di Oria

Giancarlo Miccoli – Sindaco di Sandonaci

Giovanni Allegrini – Sidnaco di San Michele S.

Edmondo Moscatelli – Sindaco di San Pancrazio S.

Lucia Argentieri – Sindaco di San Pietro Vernotico

Silvana Errico – Sindaco di San Vito dei N.

Elio Ciccarese – Sindaco di Torchiarolo

Michele Saccomanno – Sindaco di Torre S.S.

Giovanni Barletta – Sindaco di Villa Castelli