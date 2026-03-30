Intimidazioni a Stefanazzi, la CGIL Brindisi esprime solidarietà

Il segretario generale Massimo Di Cesare: «Serve una risposta

ferma nel segno della legalità e della democrazia»

Il segretario generale Massimo Di Cesare interviene sull’ennesimo

episodio intimidatorio ai danni dell’onorevole Claudio Stefanazzi:

«A nome mio e di tutta la CGIL di Brindisi, desidero esprimere

sincera solidarietà e piena vicinanza a Claudio Stefanazzi, ancora

una volta bersaglio di un gesto grave e inaccettabile.

Il susseguirsi di atti di questo tipo costituisce un campanello

d’allarme che non può essere ignorato e che deve trovare una

risposta ferma da parte di tutte le istituzioni e della società civile.

Per la CGIL, il confronto politico e sociale deve sempre svolgersi

nel rispetto dei principi democratici, della legalità e della

convivenza civile, anche quando assume toni accesi.

Respingiamo con determinazione ogni forma di violenza e

intimidazione, che rappresentano una deriva pericolosa e

incompatibile con i valori democratici. All’onorevole Stefanazzi

ribadiamo il nostro sostegno, con la convinzione che continuerà il

suo impegno pubblico con determinazione e senso delle istituzioni.

Sappia di non essere solo: al suo fianco vi sono le forze

democratiche, il mondo del lavoro e tutte le realtà sane del

territorio brindisino».