INTIMIDAZIONI AD OGGIANO (FDI). SOLIDARIETÀ UNANIME

“Palaeventi sospeso, Oggiano appeso”. Questa scritta è comparsa sul muro esterno della villa dove risiede il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano. Un chiaro gesto intimidatorio. Immediata la solidarietà di amministratori e forze politiche.

Antonucci FI: solidarietà al consigliere Oggiano

Forza Italia Brindisi esprime solidarietà al consigliere Oggiano per il vile gesto subito questa mattina. Auspichiamo che si faccia chiarezza per arginare al più presto tali fenomeni criminosi e per ripristinare un clima di legalità in città.

Livia Antonucci, coordinatrice cittadina Forza Italia Brindisi

In merito ai ‘fatti verbali accaduti’, nell’ultima seduta di ieri della Commissione Consiliare sul tema del New Arena’, alla presenza del pubblico e dei rappresentanti del raggruppamento di imprese che realizzerà l’opera, il Direttivo Cittadino e Provinciale dell’UDC esprime solidarietà al capogruppo di FdI, Massimiliano Oggiano, per il suo impegno politico a garanzia della trasparenza amministrativa e rafforza il diritto e dovere di sapere le ‘cose’ che interessano ai cittadini.

F.to Abele Carruezzo e Paolo Chiantera

La mia personale solidarietà e fraterno abbraccio all’ Amico Massimiliano Oggiano per il gravissimo atto intimidatorio si cui è stato oggetto, il dibattito politico anche se pur contrapposto deve rimanere nell’ambito delle dialettica e del confronto, nessuno pensi di poter intimidire o fermare il libero pensiero.La vicenda Palaeventi oggi racconta una sola verità non è dato sapere ne e quando inizieranno i lavori per la costruzione del tanto desiderato Nuovo Palazzetto, la richiesta di chiarezza sopratutto a chi ne annunciava inaugurazioni a settembre 2022 è un dovere istituzionale e politico che non può portare a tali vili attacchi personali.

Il Capo Gruppo Lega Brindisi Saponaro Ercole

Il sindaco Riccardo Rossi:

Esprimo la mia solidarietà al consigliere Massimiliano Oggiano per il vile gesto intimidatorio espresso con una scritta sotto la sua abitazione.

Il confronto e la diversità di vedute rimangono e devono rimanere valori democratici imprescindibili, chi utilizza altri metodi merita tutto il nostro disprezzo.

Mi auguro che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili.

Avv. Gianluca Serra (M5S):

Esprimiamo la nostra solidarietà al Consigliere comunale Massimiliano Oggiano.

Condanniamo le gravissime minacce di cui è stato oggetto solo per aver espresso le proprie convinzioni nell’ambito di un organo istituzionale di rappresentanza.

Confidiamo nella ferma azione della Magistratura e delle Forze dell’ordine affinché si ristabiliscano le condizioni minime di sicurezza richieste per l’esercizio della democrazia.

Gabriele Antonino (PRI):

Solidarietà a Massimiliano Oggiano da e per conto del Partito Repubblicano Italiano di Brindisi. Qualcuno non si rende conto dei riflessi, gravi e spiacevoli come questo, che talune dichiarazioni e modi di fare politica hanno nel nostro privato e in quello dei nostri cari.

Il Movimento Regione Salento di Brindisi esprime piena e convinta solidarietà nei confronti del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano. Quanto accaduto è frutto di un clima irrespirabile che ormai si avverte in città e che pregiudica ogni forma di confronto democratico. Un motivo in più per auspicare una immediata individuazione dei responsabili. Movimento Regione Salento – Brindisi