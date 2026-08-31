Intitolazione del “Precampo” a Giorgio Tricarico. Sticchi (PSB): “Ho chiesto al Sindaco e alla Giunta di concludere l’iter amministrativo”. Ripresa iniziativa dell’on. D’Attis

Questa mattina ho indirizzato una nota al sindaco Giuseppe Marchionna e alla Giunta comunale per chiedere di concludere l’iter amministrativo relativo all’intitolazione del campo comunale “Precampo” alla memoria di Giorgio Tricarico. È doveroso riconoscere il giusto merito dell’iniziativa all’allora consigliere comunale, oggi parlamentare, On. Mauro D’Attis, che già il 5 giugno 2015 ebbe la sensibilità e l’intuizione di proporre formalmente l’intitolazione dell’impianto a Giorgio Tricarico, affinché la città potesse conservarne e tramandarne il ricordo.

La proposta fu successivamente tradotta in un ordine del giorno, del quale l’On. D’Attis fu primo firmatario, ottenendo l’approvazione del Consiglio comunale il 18 agosto 2015. Con quell’atto venne conferito al Sindaco e alla Giunta il mandato di avviare e concludere il procedimento amministrativo. A distanza di undici anni, la mia iniziativa intende raccogliere e rilanciare quella proposta dando finalmente concreta attuazione alla volontà già espressa dal Consiglio comunale.

Giorgio Tricarico è stato per decenni un punto di riferimento dello sport brindisino e, soprattutto, del calcio giovanile. Storico dirigente della Brindisi Sport e fondatore della Polisportiva Santa Chiara, ha dedicato la propria vita alla crescita di intere generazioni di ragazzi, trasmettendo attraverso lo sport valori come disciplina, rispetto, inclusione e solidarietà. Il “Precampo”, luogo nel quale Tricarico svolse a lungo la propria attività di dirigente sportivo, rappresenta la struttura più adatta affinché il suo ricordo resti vivo e possa essere trasmesso ai più giovani.

Per questo ho chiesto al Sindaco e alla Giunta di verificare lo stato del procedimento e di adottare in tempi brevi tutti gli atti necessari. I lavori di rifacimento del “Precampo” sono ormai prossimi alla conclusione e proprio la restituzione alla città di un impianto completamente rinnovato rappresenta l’occasione migliore per portare finalmente a compimento l’iter di intitolazione. Una volta completato il procedimento, sarebbe significativo inaugurare ufficialmente la nuova struttura con una cerimonia pubblica dedicata a Giorgio Tricarico, alla presenza dei familiari e delle realtà sportive cittadine.

Jacopo Sticchi Consigliere comunale ‘Per sempre Brindisi’