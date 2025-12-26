Intrecci di note e poesie. Reading stagionale tra versi e musica

Nella sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, il reading “Intrecci di note e poesie” mette in dialogo parola poetica e musica in forma corale.

Con il duo musicale “Intrecci”, formato da Silvia Corbelli e Maria Chiara Stomati, e le associazioni culturali “Brindisi AMA tra cielo terra e mare” e “Il Cigno Blu”, letture poetiche a cura di Sofia Masi, Ilaria Greco, Maria Mauro, Alessandro Caiulo e Franco Distante, con un passaggio dedicato ai versi del poeta brindisino Alfredo Galasso nella voce dell’attrice Vittoria Orlando.

Il percorso alterna poesie e momenti musicali in lingua italiana, inglese e dialetto brindisino, seguendo una scansione fatta di testi, pause e suoni. “Intrecci di note e poesie” nasce dal desiderio di riportare al centro l’incontro dal vivo, come pratica semplice di ascolto, lontana dalla mediazione dello spazio digitale.

L’iniziativa, con il patrocinio morale del Rotary Club Brindisi, fa parte del cartellone “Brindisi a Natale 2025”, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi.

Appuntamento per domenica 28 dicembre alle ore 18.30 presso la Sala della Colonna in Palazzo Granafei-Nervegna. Ingresso libero.