“Intrecci…di Note e Poesie. Magie e misteri d’autunno” presso la Piazzetta S. Giovanni al Sepolcro

Presso la Piazzetta S. Giovanni al Sepolcro, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro “Intrecci…di Note e Poesie. Magie e misteri d’autunno” a cura di: “Associazione Culturale Il Cigno Blu”, Rotary Club Brindisi, l’Hospitale del Turista Brindisi e Brindisi Ama tra Cielo Terra e Mare APS. Ha coordinato la serata Francesca Romana Intiglietta. Un incontro per celebrare e promuovere la poesia, un genere letterario che può affascinare ed emozionare e che occupa, sicuramente, un posto speciale nella letteratura. Sono state lette alcune poesie dei seguenti poeti: Giampiero Martinesi, Clelia Esposito, Antonio Dario Fioravante, Franco Romanelli, Pierluigi Antonazzo e Franco Zuccaro. I bellissimi intermezzi musicali sono stati a cura del Duo “Intrecci”, con Silvia Corbelli, voce e percussioni, e Maria Chiara Stomati, voce e chitarra, che hanno eseguito brani che sono stati molto apprezzati dal pubblico presente. Un evento interessante in una location veramente particolare. Anna Consales