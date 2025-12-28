Intreccio di note e poesia a Palazzo Nervegna

Evento tra brindisinita’ e tradizioni nella Sala della Colonna di Palazzo Nervegna. Intreccio di note e poesia per impressioni e incanti d’inverno. La manifestazione che ha visto la presenza di artisti brindisini e’ stata organizzata, con il patrocinio del Rotary Club Brindisi, dalle associazioni “Brindisi AMA tra cielo, terra e mare” e il “Cigno blu”. Si sono esibiti il duo musicale “Intrecci, con Silvia Corbelli e Maria Chiara Stomati. Letture poetiche di Sofia Masi, Ilaria Greco, Maria Mauro, Alessandro Caiulo, Franco Distante e Vittoria Orlando. La serata ha visto l’alternanza di di poesie e momenti musicali in italiano, inglese e dialetto brindisino. Ha condotto la serata Francesca Romana Intiglietta.