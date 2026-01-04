Inverno Errante – Il 6 gennaio “La Befana vien di giorno”

INVERNO ERRANTE: 6 gennaio LA BEFANA VIEN DI GIORNO nel Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie

Anche quest’anno la Befana fa tappa a Brindisi e lo fa in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. Martedì 6 gennaio, dalle 10:00 alle 12:00, il Chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 35, ospiterà “La Befana vien di giorno”, iniziativa dedicata soprattutto ai più piccoli, senza escludere i grandi.

La simpatica vecchietta arriverà con il suo carico di tradizione: caramelle e dolci per i bambini più buoni, un pizzico di carbone – rigorosamente simbolico – per i più birbanti. Un momento di festa pensato per vivere l’Epifania in un clima familiare, tra gioco e immaginazione.

È previsto anche un servizio speciale rivolto ai genitori: chi lo desidera potrà far consegnare la calza direttamente dalle mani della Befana, grazie al supporto dello staff dell’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio al numero 388 1130368.

L’iniziativa rientra nel calendario “L’Inverno Errante – Passeggiando tra gusto e arte”, curato dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, ed è parte del programma natalizio promosso dal Comune di Brindisi. Un’occasione per chiudere le festività all’insegna della condivisione e della bellezza dei luoghi storici della città.