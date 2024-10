Investe la vicina di casa 78enne. E’ gravissima

Un incidente stradale si è verificato stamattina nel rione Commenda, in via Germanico. Una automobilista, alla guida di una Citroen C1, ha investito una donna di 78anni che stava attraversando la strada. L’ha colpita in pieno e trascinata per almeno una decina di metri. Sul posto il personale del 118 ed i vigili del fuoco che transitavano in zona in quel momento. La vittima dell’incidente è stata condotta in ospedale al Perrino e da qui trasferita a Taranto a causa della gravità delle lesioni riportate. Le due donne vivono entrambe nello stesso stabile, inv ia Mazoni, nel centro della città, ma ovviamente si è trattato di una pura conbinazione.