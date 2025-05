Investimenti post-carbone – Il Prefetto Carnevale nominato Commissario di Governo. La soddisfazione di D’Attis (FI)

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia della firma del decreto di nomina del commissario di Governo con poteri speciali per il processo di re-industrializzazione di Brindisi: è il prefetto in carica Luigi Carnevale, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio il premier Meloni e il ministro Urso, assieme al ministro Piantedosi, per aver indicato il prefetto di Brindisi: un nome che, sicuramente, raccoglie il consenso degli attori locali istituzionali, economici e sociali con cui collaborerà. Grazie, soprattutto, per aver dato celermente seguito alla norma, proposta dal sottoscritto assieme ai colleghi Battilocchio e Caroppo e sostenuta dai presidenti Gasparri e Barelli, approvata nella scorsa legge di Bilancio. Il commissario avrà poteri speciali e sarà la figura chiave per velocizzare gli iter per l’approvazione dei progetti pubblici e privati nell’area industriale in fase di decarbonizzazione. Si tratta di un ulteriore passaggio strategico, di un tassello che si inserisce nel quadro di un impegno concreto e di ampio respiro che stiamo portando avanti per ricostruire il futuro di Brindisi e del territorio”.