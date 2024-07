Investimento produttivo Polo Nautico di Brindisi. Convocazione 3° tavolo tecnico mercoledì 31 luglio

Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha convocato il terzo tavolo tecnico per la realizzazione di un nuovo Polo Nautico presso il Porto di Brindisi. L’obiettivo è dare continuità ai lavori già intrapresi nei due precedenti appuntamenti, l’ultimo dei quali si è svolto l’8 febbraio scorso alla presenza dell’Assessore Regionale Sebastiano Leo, per mettere in campo azioni condivise. L’incontro sarà utile a definire un quadro delle fattibilità e delle opportunità progettuali come condizione di sviluppo per tutto il territorio regionale e per le prospettive di occupazione dei giovani pugliesi.

Sono stati invitati l’on. Mauro D’attis, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Presidente Camera di Commercio Brindisi – Taranto Vincenzo Cesareo, il Commissario Straordinario Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale Contrammiraglio Vincenzo Leone, il Presidente del Consorzio ASI di Brindisi Vittorio Rina, il Presidente Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo, l’assessore regionale Sebastiano Leo e i consiglieri regionali Mauro Vizzino, Alessandro Leoci, Fabiano Amati, Maurizio Bruno e Luigi Caroli.

Il tavolo tecnico si riunirà mercoledì 31 luglio, alle ore 10.00, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi.