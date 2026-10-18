Invicta Brindisi lotta per Nuzzaci, ma vince Nuova San Vito Basket: al PalaMelfi trionfa il rispetto

Una partita carica di commozione e profondo rispetto quella disputata dall’Invicta Brindisinella seconda giornata di campionato. I ragazzi guidati da coach Lozito sono scesi sulparquet indossando il “lutto al braccio” rendendo un sentito e doveroso omaggio allamemoria dello storico Presidente Fernando Nuzzaci, recentemente scomparso.Sul parquet del PalaMelfi, l’Invicta ha lottato con tutte le proprie forze, arrendendosi allaNuova Sanvito Basket di coach Menga con il punteggio di 56-67. Non sono bastati allaformazione di casa ben tre uomini in doppia cifra per superare un’avversaria apparsa findalle prime battute in gran spolvero.L’avvio di gara vede gli ospiti partire subito con determinazione, prendendo in mano leredini del gioco e costruendo un vantaggio prezioso che costringerà i padroni di casa arincorrere per gran parte dell’incontro.Nonostante l’inizio in salita, la compagine brindisina dimostra grande orgoglio: guidatadalle giocate dei suoi uomini chiave (Sirena, Rollo, Leo), prova a riorganizzarsi a piùriprese, piazzando parziali di rimonta capaci di mettere a dura prova la tenuta mentaledegli ospiti. I continui assalti dell’Invicta mantengono viva la gara, ma nei momenti decisivila solidità e la lucidità di San Vito fanno la differenza, impedendo il ricongiungimentodefinitivo e chiudendo sul 56-67.Nonostante l’amarezza per la sconfitta, la prestazione offre segnali incoraggianti: ilcarattere mostrato e la reazione d’orgoglio rappresentano le basi giuste da cui ripartire peraffrontare le prossime sfide di campionato.Al di là del risultato sportivo, la serata ha regalato un grande momento di maturità e valoriumani. A tal proposito, l’intera società dell’Invicta Brindisi desidera ringraziare di cuore latifoseria di San Vito, staff e giocatori, per la straordinaria sportività, la sensibilità e lavicinanza mostrate durante la partita nel ricordo del presidente Nuzzaci. Un gesto nobileche dimostra come il rispetto reciproco e la passione per la pallacanestro vadano ben oltrela rivalità di campo.TABELLINIPallacanestro Invicta Brindisi – Nuova Sanvito Basket: 56-67Pallacanestro Invicta Brindisi: Brizio Rollo 10, Stefano Sirena 13, Salvatore Leo 11,Francesco Romanelli, Alfredo Dario 4, Michele Giuseppe Taurisano 3, GabrieleMarra 8, Alessandro Cavallo, Salvatore Matteo De Giorgi 6, Antonio Tommasi 1,Marcello Rollo.

Nuova Sanvito Basket: Andrea Gallo 2, Ivano De Leonardis 14, Antonio Ancora 7,Kevin Stephane Lescot, Angelo Prete 13, Matteo Pagano 2, Arcangelo Leo 13,Lorenzo Zofra 6, Gianvito Giacovelli 0, Andrea Gualano 6, Gianmarco Paolo Zezza 4.