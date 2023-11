“IO LEGGO PERCHÉ”, DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE, 4-12 NOVEMBRE 2023

“Una volta che avrai imparato a leggere, sarai libero per sempre- Frederick Douglass”. “I libri allungano la vita”, diceva Umberto Eco e non possiamo che essere d’accordo con il grande intellettuale italiano che ha dedicato tante riflessioni all’importanza della lettura. Leggere per passione è entusiasmante e dà effettivamente un senso alla nostra vita. È veramente importante educare ed avvicinare alla lettura, sempre considerando che non può e non deve esserci un obbligo, altrimenti diventa un’attività noiosa e controproducente. Per i bambini la lettura può diventare come un gioco con evidenti finalità educative, come la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. L’importanza dei libri è essenziale e aiuta a risvegliare interessi e a sviluppare lo spirito critico che c’è in ognuno di noi. Comprendere la necessità della conoscenza arricchisce la nostra vita e apre nuovi e stimolanti orizzonti. La cultura è vita e bisogna considerare che leggere libri aiuta in modo inequivocabile a scrivere e parlare meglio. Sicuramente la rete ha un pò complicato le cose perché, spesso, i ragazzi preferiscono giocare ai videogames piuttosto che leggere un libro. La scuola ha un ruolo importante perché i docenti devono cercare sempre nuove strategie per coinvolgere i ragazzi e motivarli. Proprio in questi giorni si celebra la grande campagna nazionale #ioleggoperchè, finalizzata a donare libri alle scuole italiane. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Un libro ti fa grande”. Fino al 12 novembre 2023, tutti i cittadini sono invitati a recarsi presso le librerie che aderiscono al progetto e donare un libro per le biblioteche scolastiche dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, un modo per partecipare alla crescita culturale delle giovani generazioni. Un’iniziativa importante, un progetto con finalità educative e un investimento intellettuale, organizzata dall’Associazione Italiana Editori, resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anna Consales