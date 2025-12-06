#IoTiAscolto: l’Istituto Comprensivo “Commenda” lancia un progetto concreto contro il bullismo e il cyberbullismo

L’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi sta presentando in questi giorni il progetto “L’attenzione verso l’altro sia sempre la tua bussola”, un’iniziativa concreta di prevenzione e sensibilizzazione contro ogni eventuale forma di bullismo e cyberbullismo, rivolta a studenti, famiglie e docenti. La presentazione ufficiale si è tenuta presso l’Aula Magna del plesso “Giulio Cesare” dell’Istituto.

Coordinato dai referenti per il bullismo, i docenti Federica Rollo e Sandro Chirizzi, e dalla maestra Annarita Arigliano per la primaria, il progetto si propone di trasformare la prevenzione in pratica quotidiana, fornendo strumenti reali per riconoscere segnali di disagio e intervenire in tempo.

Tutte le classi della scuola secondaria hanno ricevuto una copia del Decalogo contro il bullismo e il cyberbullismo, che sarà affisso in aula, e parteciperanno all’iniziativa di sensibilizzazione con un cartellone in cui ogni alunno potrà esprimere il proprio impegno con un hashtag contro il bullismo, da condividere sui social per amplificare il messaggio.

Un elemento innovativo del progetto è “La scatola dei bi…sogni. #IoTiAscolto”, collocata sui tre piani della scuola, che permette agli studenti di comunicare disagi o segnalare eventuali episodi anche in forma anonima. I referenti del progetto leggeranno settimanalmente i messaggi raccolti per intervenire tempestivamente con l’ausilio dell’E-policy della scuola, strumento che promuove un uso consapevole e sicuro della tecnologia.

«Il bullismo si combatte con l’ascolto, la formazione e la presenza. – ha affermato Dirigente Scolastico, Giosuè Rollo – Abbiamo scelto di impiegare una parte importante del nostro tempo per ascoltare e cercare di comprendere dinamiche che, alle volte, possono pericolosamente sfuggire, creando disagio tra i più giovani. Gentilezza ed empatia non sono “materie”, sono la soglia minima del rispetto e il modo giusto di stare al mondo. Se un ragazzo soffre, deve avere la certezza di non essere lasciato solo. È un impegno che riguarda tutti noi, ogni giorno.»

L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ma risponde anche ai bisogni specifici della comunità scolastica, rafforzando la cultura della gentilezza, del rispetto e dell’ascolto attivo tra i giovani. Recentemente, l’Istituto “Commenda” ha ricevuto l’attestato di “Scuola Virtuosa”, per l’adozione del documento eSafety a tutela dei minori in rete.