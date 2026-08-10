Irene Grandi chiude a Ceglie Messapica la tre giorni dello Stupor Mundi Festival

Domani, martedì 11 agosto, Piazza Plebiscito ospita “Fiera di me 2026”: un viaggio tra i grandi successi della cantautrice e le canzoni del nuovo album “Oro e Rosa”. Ingresso libero

Sarà Irene Grandi a chiudere la tre giorni dello Stupor Mundi Festival 2026 nel cuore di Ceglie Messapica. Domani, martedì 11 agosto, alle ore 22, la cantautrice fiorentina salirà sul palco di Piazza Plebiscito con il concerto “Fiera di me 2026”. L’ingresso è libero.

L’appuntamento conclude il trittico cegliese della rassegna, aperto dai Selton e proseguito con Cristina Donà. Tre serate dedicate alla qualità della musica dal vivo e alle differenti espressioni del cantautorato italiano, organizzate in uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico.

Lo Stupor Mundi Festival è prodotto e realizzato dalla New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda, con il supporto della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di Ceglie Messapica.

“Fiera di me”, trent’anni di musica tra passato e presente

“Fiera di me 2026” ripercorre la lunga storia artistica di Irene Grandi attraverso alcuni dei brani più amati del suo repertorio e le canzoni dell’ultimo album “Oro e Rosa”.

Il concerto racconta il presente dell’artista intrecciandolo con i momenti più significativi di una carriera costruita attraverso grandi successi, collaborazioni prestigiose, ricerca musicale e una straordinaria energia interpretativa.

Nel corso della serata il pubblico potrà ritrovare canzoni che hanno segnato la musica italiana, insieme ai brani del nuovo progetto discografico, arricchito dalla partecipazione di artisti come Carmen Consoli, Stewart Copeland e Francesco Bianconi.

Sul palco Irene Grandi sarà accompagnata da una band composta da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Jacopo Carlini alle tastiere e Titta Nesti, corista e polistrumentista. La direzione creativa e la regia sono affidate ad Alessandro De Rosa.

Piazza Plebiscito, un palcoscenico nel centro storico

La serata conferma la centralità di Piazza Plebiscito nella proposta culturale dello Stupor Mundi Festival. La piazza si trasforma in un teatro all’aperto capace di mettere in relazione la musica, il patrimonio architettonico e la comunità.

La scelta del centro storico consente di diffondere la musica d’autore in uno spazio accessibile e condiviso, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere contemporaneamente lo spettacolo e la bellezza di Ceglie Messapica.

Con Irene Grandi si conclude un percorso di tre serate che ha attraversato linguaggi diversi: le contaminazioni tropical-pop dei Selton, la scrittura poetica e sperimentale di Cristina Donà e il pop-rock di una delle interpreti più amate della musica italiana.

Tra i partner dello Stupor Mundi Festival figura RUUN, la community di carpooling collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, nata per mettere in contatto chi vive nei piccoli centri e favorire la condivisione dei passaggi.

Informazioni

Irene Grandi – “Fiera di me 2026”

Martedì 11 agosto 2026

Piazza Plebiscito – Ceglie Messapica

Inizio concerto: ore 22.00

Ingresso libero