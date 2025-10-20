Istituiti divieti di sosta nei luoghi di ingresso degli asili nido

Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori Opere Pubbliche – Trasporto e Mobilità Urbana del Comune di Brindisi, è stato istituito il divieto di sosta nei pressi degli ingressi principali di alcune strutture adibite ad asili nido ubicati in alcuni quartieri del capoluogo.
In particolare sono stati istituiti divieti di sosta 0-24 con rimozione sul lato destro del senso di marcia sulla Via Luigi Settembrini, in direzione di Via Sant’Angelo e sul lato destro del senso di marcia sulla Via Armando Spadini 2E, in direzione dell’ingresso del nido d’infanzia comunale.
Ancora, è stato disposto lo spostamento del divieto di sosta con rimozione 0-24 istituito sulla Via Dittatore Silla, in direzione di Via Ciro Menotti, dal lato destro sul lato sinistro del senso di marcia ed è stato istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione su entrambi i lati sulla diramazione di Via Amedeo Modigliani.
Il tutto generato da un’unica causa, la sosta indiscriminata, e dalla necessità di gestire i flussi veicolari, mantenendo adeguati standard di sicurezza onde tutelare l’incolumità dei bambini che sono iscritti presso gli asili nido ubicati nei luoghi sopra citati.