Istituito lo sportello antiracket e antiusura

Stamane presso la Sala Consiliare del Comune di Torchiarolo è stata formalizzata l’istituzione dello sportello antiracket e antiusura, primo nella provincia di Brindisi, che verrà gestito dalla Fondazione San Giuseppe Lavoratore di Lecce.

Presenti all’iniziativa il Sindaco, Elio Ciccarese, il Prefetto Guido Aprea, il Questore, Aurelio Montaruli, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Emilio Fiora ed Comandante della Compagnia Carabinieri di Brindisi, Pasquale Penna, nonché il presidente della Fondazione San Giuseppe, Gregorio Marsiglia, il presidente del Coordinamento di Brindisi delle Associazioni Antiracket – Antiusura SOS IMPRESA – Rete della Legalità, Valerio Perrone ed il parroco di Torchiarolo don Antonio De Nanni.

Tale presidio si inserisce nelle più ampie attività di prevenzione del fenomeno dell’usura, del sovraindebitamento e della scarsa educazione finanziaria nonché di solidarietà economiche, previste dalla normativa di settore ed attuate dalla Prefettura, dalle Forze dell’Ordine, dalla società civile attraverso le Fondazioni, le Associazioni e le parrocchie.

Presso lo sportello i volontari, appositamente formati, sapranno mettersi all’ascolto delle potenziali vittime degli usurai e fornire loro un sostegno, anche psicologico per vincere la prostrazione che spesso affligge chi è vittima di estorsione o usura, nonché per far conoscere le misure di sostegno previste dai Fondi di prevenzione dell’usura e del microcredito.

Nel suo intervento il Prefetto ha sottolineato l’importanza di tale presidio, frutto della sinergia tra istituzioni civili, forze dell’ordine e mondo ecclesiastico, ed in cui i volontari agiranno da sentinelle della legalità.