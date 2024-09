Istituto Comprensivo Casale:”Pronti a partire!!!”. “La Scuola…un viaggio di scoperta”

Martedì 24 settembre 2024 l’Istituto Comprensivo Casale ha inaugurato l’anno scolastico 2024-2025 con una giornata piena di eventi interessanti. “La Scuola…Un viaggio di scoperta”, è stato questo lo slogan scelto per una giornata di condivisione, ricca di entusiasmo contagioso. I genitori e gli alunni sono stati i veri protagonisti che hanno accolto l’invito a partecipare attivamente. Nel pomeriggio, presso il cortile del plesso “Kennedy”, ci sono state delle bellissime esibizioni degli alunni frequentanti il percorso ad indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado “Kennedy” e degli alunni del Liceo musicale “Durano”. Al termine del momento musicale, presso l’Aula Magna, si è tenuta un’interessante Tavola rotonda sul tema “Un nuovo anno scolastico: istruzioni per l’uso”. È intervenuta Mariavittoria Caprioli, Dirigente Scolastica I. C. Casale, che ha dato il benvenuto ai genitori, agli alunni e a tutte le autorità presenti, mostrando grande soddisfazione per l’organizzazione impeccabile dell’evento. Molto interessanti ed esaustivi gli interventi dei tecnici ed addetti ai lavori, rappresentanti del mondo della scuola ed autorità civili. Tra le Associazioni presenti, da sempre vicine e pronte ad interagire con l’Istituto Comprensivo Casale, è intervenuto, anche, il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi. Un bel modo di inaugurare il nuovo anno scolastico, con la speranza di collaborare tutti insieme al fine di raggiungere risultati soddisfacenti e, soprattutto, con la convinzione di coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie in progetti motivanti. Anna Consales