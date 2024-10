Istituto comprensivo Commenda. Consegna certificati Cambridge

Grande cerimonia questo pomeriggio presso l’Aula Magna della scuola “Giulio Cesare” a Brindisi per la consegna dei certificati Cambridge agli alunni dello scorso anno scolastico. Presenti gli insegnanti madrelingua inglese e spagnolo, oltre alla coordinatrice del progetto, Paola Andriani. Queste certificazioni, molte delle quali di livello B1, rappresentano per questi 130 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Commenda un valore aggiunto alla loro formazione scolastica e culturale per arrivare pronti al confronto con altri paesi e altri popoli. L’evento si e’ svolto nel corso della giornata europea dello sport nella scuola. Ha introdotto la serata la direttrice scolastica dell’Istituto Comprensivo Commenda, Patrizia Carra.