Istituto Comprensivo Santa Chiara prima alla finale regionale della First Lego League Challenge

Grande orgoglio per l’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi. La squadra STEAM della scuola secondaria di primo grado Marco Pacuvio ha vinto, piazzandosi al primo posto, la finale regionale della First Lego League Challenge , competizione internazionale di robotica e scienza che vede sfidarsi centinaia di giovani talenti in tutta Italia.L’entusiasmante vittoria permette ora agli studenti brindisini di accedere alla fase nazionale, un traguardo che premia mesi di lavoro, impegno e collaborazione tra ragazzi, docenti e famiglie.Gli alunni della scuola secondaria di primo grado Marco Pacuvio si sono confrontati con decine di squadre provenienti da tutta la Puglia, distinguendosi per la capacità di progettare, costruire e programmare soluzioni robotiche altamente competitive, partendo da un tema a sfondo archeologico e mostrando come il sapere umanistico e quello scientifico possano incontrarsi in un percorso innovativo e appassionante. Il progetto ha quale obiettivo quello di migliorare la fruibilità dei numerosi beni archeologici di cui la città di Brindisi è ricca e coniuga in maniera inedita elementi di (storytelling) narrazione digitale con tecniche di realtà virtuale e aumentata ed applicazioni di intelligenza artificiale. La sua realizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi che ha messo a disposizione le proprie sale, avviando un percorso che vede anche il coinvolgimento della cittadinanza in iniziative tese a valorizzare i beni archeologici e architettonici della città.Al di là dei risultati tecnici, è emerso con forza il valore del lavoro condiviso. Ogni componente ha contribuito con entusiasmo, sostenendo i compagni e condividendo conoscenze e responsabilità. Un vero esempio di cooperazione e crescita collettiva. La professoressa Tecla Impagnatiello, docente e coach della squadra, esprime tutta la sua soddisfazione: “Questa vittoria è la dimostrazione che il lavoro costante, la curiosità e la collaborazione portano sempre a risultati concreti. Abbiamo iniziato mesi fa con tanta voglia di imparare e oggi raccogliamo i frutti di un percorso che ha fatto crescere tutti, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Vedere i ragazzi credere nelle proprie capacità e affrontare insieme le difficoltà è la nostra più grande vittoria. Un ringraziamento speciale va alle famiglie, sempre presenti e partecipi nel sostenere i giovani in questa straordinaria avventura educativa”.Anche la professoressa Maria Rosaria Alterio, parte integrante del team dei docenti-coach, sottolinea il valore formativo dell’esperienza: “Ogni gara è una piccola sfida ed una grande lezione. La FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE insegna il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e la cooperazione. I nostri studenti hanno scoperto che la tecnologia può essere un mezzo per comprendere meglio il mondo e per migliorarlo. Adesso, con la fase nazionale, i nostri ragazzi potranno vivere un’esperienza ancora più significativa, soprattutto dal punto di vista umano e sociale.”Entusiasmo e orgoglio emergono anche dalle parole del gruppo vincente: “Non pensavamo di arrivare così lontano, ma ci abbiamo creduto fino in fondo. È stato bellissimo progettare e realizzare le nostre costruzioni robotiche, vederle muoversi e risolvere le missioni. Ogni volta che qualcosa non funzionava, ci mettevamo insieme a pensare a come migliorare. Ora non vediamo l’ora di partire per la finale nazionale: sarà un’avventura che ricorderemo per sempre!”Uno degli aspetti più belli di questo traguardo è la possibilità, per i ragazzi, di vivere un’esperienza fuori città, condividendo giornate di scoperta, divertimento e crescita personale. L’evento è stato anche un’importante occasione di socializzazione. I ragazzi hanno potuto conoscere e fare amicizia con coetanei provenienti da città diverse, confrontandosi e stringendo nuovi legami nel segno della passione per la scienza e la tecnologia. Un’ulteriore conferma di come la scuola possa essere un luogo dove si impara non solo attraverso i libri, ma anche attraverso la sperimentazione e la collaborazione, con l’idea cardine di promuovere sempre “teste ben fatte” e competenze per una futura cittadinanza attiva e responsabile.Il successo della squadra STEAM è motivo di grande soddisfazione per tutto l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara”, che ancora una volta si distingue per la centralità attribuita alla formazione integrale degli studenti. Un esempio concreto di come passione, impegno e spirito di squadra possano trasformare un sogno in realtà.