ISTITUTO INDUSTRIALE “GIORGI” – LA CONSEGNA DEI DIPLOMI

Istituto Industriale “Giorgi”: consegna dei diplomi

Cerimonia di consegna questo pomeriggio dei diplomi di maturita’ all’Istituto industriale Giorgi. “Un anno importante – ha sottolineato la direttrice scolastica Mina Fabrizio – che ha visto i ragazzi cimentarsi dopo due anni, per i problemi legati all’emergenza sanitaria, sulla prova scritta di italiano. Hanno vissuto il triennio tra mascherine, covid, didattica a distanza e in presenza. A loro e agli insegnanti va fatto un plauso per essere giunti al traguardo finale tanto ambito”. Erano presenti autorit√† civili e militari. A rappresentare l’Amministrazione comunale l’assessore alla pubblica istruzione Isabella Lettori. Presente anche Katiuscia Di Rocco che ha ospitato gli studenti nella biblioteca Arcivescovile per alcune progettualit√† didattiche e culturali.