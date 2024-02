ITA Airways – D’Attis (FI): “Bene il ripristino del volo per Milano, ma non basta”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Apprendiamo con favore del ripristino, da parte di Ita Airways, del terzo volo giornaliero Brindisi-Milano Linate, molto utilizzato dall’utenza che raggiunge il capoluogo lombardo di mattina per studio o lavoro. Questo impegno della compagnia, però, non rappresenta e non può rappresentare un punto di arrivo per l’aeroporto del Salento, che ha subito diversi tagli ai collegamenti. Innanzitutto, devono essere riattivati i voli con Roma Fiumicino, gli altri per Milano e non solo per il periodo primaverile-estivo, ma per tutto l’anno. Si tratta di una battaglia in cui Forza Italia crede tantissimo: con il collega Caroppo, anche in Commissione Trasporti della Camera, siamo impegnati proprio affinché siano rafforzati i voli in Puglia, soprattutto per l’aeroporto del Salento e principalmente da parte della compagnia di bandiera. Perciò, assicuriamo alta l’attenzione e livello d’impegno che profonderemo su questo fronte”.