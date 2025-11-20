ITA ha scelto Bari a scapito dell’aeroporto di Brindisi. In sole 5 ore tre collegamenti per Milano e due per Bari. A Brindisi uno solo per Roma…

Volevate una conferma del fatto che c’è un chiaro tentativo di marginaliuzzazione dell’aeroporto di Brindisi rispetto a quello del capoluogo di regione? Basta vedere gli orari di partenza di ieri, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 19.35. In sole cinque ore la compagnia di bandiera ITA ha fatto partire da Bari cinque voli, di cui tre diretti a Milano e due diretti a Roma. Nella stessa fascia oraria, invece, un solo volo in partenza per Roma alle 15.20.
in pratica, un chiaro attentato alle necessità dell’intero Salento. Si, perchè per recarsi a Milano un cittadino di Santa Maria di Leuca deve percorrere in auto ben 233 chilometri ed ovviamente è improponibile un viaggio in treno. Ovviamente nessuno muove un dito e si consente ad ITA di “tagliare” una parte importante della Puglia.
Speravamo che almeno questo fosse un buon argomento in campagna elettorale. E invece niente…
Ecco l’unico volo di ITA in partenza da Brindfisi nella fascia dalle 14.30 alle 19.35: