Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

ITA ha scelto Bari a scapito dell’aeroporto di Brindisi. In sole 5 ore tre collegamenti per Milano e due per Bari. A Brindisi uno solo per Roma…

Volevate una conferma del fatto che c’è un chiaro tentativo di marginaliuzzazione dell’aeroporto di Brindisi rispetto a quello del capoluogo di regione? Basta vedere gli orari di partenza di ieri, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 19.35. In sole cinque ore la compagnia di bandiera ITA ha fatto partire da Bari cinque voli, di cui tre diretti a Milano e due diretti a Roma. Nella stessa fascia oraria, invece, un solo volo in partenza per Roma alle 15.20.

in pratica, un chiaro attentato alle necessità dell’intero Salento. Si, perchè per recarsi a Milano un cittadino di Santa Maria di Leuca deve percorrere in auto ben 233 chilometri ed ovviamente è improponibile un viaggio in treno. Ovviamente nessuno muove un dito e si consente ad ITA di “tagliare” una parte importante della Puglia.

Speravamo che almeno questo fosse un buon argomento in campagna elettorale. E invece niente…

Ecco l’unico volo di ITA in partenza da Brindfisi nella fascia dalle 14.30 alle 19.35:

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
nautica in puglia
lettori
antonella vincenti
forza italia
no_fumo_torchiarolo
luperti
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning