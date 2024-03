Italia. “109 Città, un solo Paese. I comuni capoluogo”. Il ministro Urso a Brindisi.

Brindisi ospiterà un interessante incontro a livello nazionale per dare lustro ai 109 comuni capoluogo del territorio nazionale. Interverrà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’appuntamento è programmato per il 12 marzo, dalle 10.30 alle 13.30, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna. Saluti istituzionali iniziali del sindaco Giuseppe Marchionna.

Le Città capoluogo di Provincia sono l’ossatura del sistema economico e sociale italiano. Qui si concentrano servizi, attività e infrastrutture di cui beneficiano comunità territoriali più ampie. Nel corso degli anni, i Comuni capoluogo hanno ricevuto una crescente domanda di supporto anche da parte dei Comuni limitrofi e ricadenti nelle aree funzionali, con i quali si sono moltiplicate esperienze di sinergia per l’erogazione di servizi e l’attuazione di investimenti. Dal 2020, ANCI è impegnata nell’attuazione del Progetto MediAree che, nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance, con la regia del Dipartimento della Funzione pubblica, si pone l’obiettivo di rafforzare le capacità delle Città Medie nella governance e nella pianificazione strategica di area vasta. In questo contesto, l’incontro vuole rappresentare un momento di confronto pubblico tra Sindaci, Governo, attori dell’economia ed esperti sul ruolo dei Comuni capoluogo nelle Regioni del Sud nella costruzione di politiche di sviluppo per il Paese.

Previsti gli interventi anche di Barbara Casagrande, Segretario Generale del Ministero del Turismo, Ermenegilda Siniscalchi, Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI. Modera: Gianni Trovati, giornalista Sole24Ore.