Italia firmerà con gli Usa la dichiarazione di “pax silica” – D’Attis (Fi): “Grazie a Ministro Tajani e al Governo, Puglia centrale nella politica internazionale”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Venerdì, a Brindisi, l’Italia e gli Stati Uniti firmeranno la dichiarazione sulla “Pax Silica”, l’iniziativa di cooperazione strategica che rafforza il coordinamento tra partner internazionali e settore privato nei comparti chiave delle catene di approvvigionamento per le tecnologie avanzate. La scelta di Brindisi non è casuale, considerando che in città stanno per realizzarsi numerosi investimenti che avranno bisogno di approvvigionamento di minerali critici, come la gigafactory di Eni. Firmeranno la dichiarazione l’Ambasciatore Armando Varricchio, Inviato Speciale del Ministro degli Esteri per l’innovazione e le nuove tecnologie, e l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Per Brindisi e per la Puglia significa essere centrali nella politica internazionale e avere un rilievo di primo piano: sono segnali di attenzione di assoluta importanza. Ringrazio il ministro Tajani e il governo tutto per aver voluto, ancora una volta, dare al nostro territorio una vetrina straordinaria”.