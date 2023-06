ITALIA IN LUTTO PER SILVIO BERLUSCONI, IL PRESIDENTE

Una giornata particolare per tutti, per chi amava Silvio Berlusconi e anche per chi semplicemente lo rispettava, riconoscendone i tanti meriti. Una Piazza Duomo di Milano gremita, perché in tantissimi hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto al Presidente. Tante le autorità e tutto questo ha richiesto un servizio di sicurezza enorme. Una giornata di lutto nazionale per un uomo che ha amato l’Italia e ha lavorato per farne un paese migliore. Un sentimento di grande tristezza per un uomo che, nonostante i gravi problemi di salute, ha lottato fino all’ultimo. Memorabili i suoi collegamenti dall’Ospedale in cui era ricoverato, tanta la forza di volontà e il desiderio di manifestare la sua vicinanza a tutti quanti lo seguivano con affetto. La S. Messa nel Duomo di Milano è stata celebrata con rito ambrosiano da Mario Delpini, arcivescovo lombardo che dal 2017 è alla guida della diocesi più grande del mondo, succedendo al cardinale Angelo Scola. Il rito funebre ambrosiano non celebra la morte, ma, piuttosto, infonde speranza. I funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso nella mattinata del 12 giugno all’età di 86 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, sono stati seguiti con affetto dalle migliaia di persone presenti all’interno del Duomo e nel piazzale antistante, e, sicuramente, grazie alle televisioni che hanno ripreso in diretta tutto il rito, la nazione intera ha partecipato. Silvio, un uomo che ha segnato un’epoca, sempre allegro e disponibile con tutti. Evidente in lui la soddisfazione per quello che era riuscito a creare e per averlo fatto bene. Gioia di vivere, amore per la bellezza e una riconosciuta semplicità nel comunicare. Tantissimi i messaggi che sono arrivati da tutto il mondo, messaggi di vicinanza a tutta la famiglia. Un uomo che si è speso totalmente, dedicando la sua vita agli obiettivi che si era prefissato. Tanti sono stati i servizi che le varie televisioni gli hanno dedicato, ma, sicuramente, uno dei più toccanti l’ha realizzato il giornalista Tony Capuozzo che ha voluto rendergli omaggio con parole e ricordi emozionanti, il racconto di una vita fatto con affetto e grande rispetto per un uomo che ha realizzato tanto e che ha vissuto pienamente la sua vita. 5000 palloncini azzurri hanno salutato Silvio. Anna Consales