Italia Nostra – Il faro del Castello Alfonsino nel capannone ex-Montecatini? Proposta inadeguata



Apprendiamo dagli organi di informazione che il parlamentare brindisino Mauro D’Attis ha

svolto nei giorni scorsi un sopralluogo presso la sede della Forza da Sbarco di Brindisi dove

è custodito il faro del Castello Alfonsino a seguito dello smontaggio eseguito nel 2016.

L’iniziativa dell’on. D’Attis aveva lo scopo di verificare lo stato di conservazione del

manufatto – cospicuo esempio di archeologia industriale marittima – con l’intenzione di

«offrirlo alla vista della città e dei suoi visitatori» proponendone la nuova sistemazione

all’interno del capannone ex-Montecatini, ritenuto a suo avviso «il posto migliore, per ragioni

anche logistiche».

Questa associazione, pur concordando con l’idea di restituire il faro restaurato alla fruizione

della collettività con una collocazione degna della sua valenza storica, intende evidenziare

quanto la sede indicata dall’on. D’Attis – se trattasi dell’interno del capannone, come intuibile

dalle sue parole – non sia del tutto adeguata, sia per ragioni afferenti al manufatto in sé e

alla sua funzione originaria, sia sul piano della sua incompatibilità con il contesto

architettonico proposto.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, è appena il caso di far presente che le peculiarità del

capannone ex-Montecatini – rarissimo caso, per la sua tipologia costruttiva, di archeologia

industriale del ‘900 – mal si conciliano con una presenza invasiva al suo interno, quale un

faro munito di traliccio metallico per un’altezza di 15 metri: l’inserimento nel capannone di

un «corpo estraneo» di tale portata altererebbe in modo negativo la spazialità del luogo,

inficiando la suggestiva visione prospettica della navata unica a danno della concezione

ingegneristica dell’edificio, nonché di una nuova destinazione prevista per lo stesso.

Per quanto sia lodevole, inoltre, la volontà di proteggere la lanterna da potenziali danni

atmosferici, la funzione per cui fu costruita e a suo tempo collocata sul Castello Alfonsino –

compito storicamente svolto per diversi decenni – induce ad escludere un suo alloggiamento

in un ambiente chiuso che, oltretutto ne precluderebbe la vista se non recandosi all’interno

del capannone.

Viceversa, un contesto «panoramico», da individuare attraverso un appropriato studio dei

siti portuali adatti allo scopo, le restituirebbe la dignità e la rilevanza che merita.

Quale luogo più indicato, ovviamente previa verifica della fattibilità urbanistica e

paesaggistica attraverso gli organi preposti, suggeriamo pertanto l’ex Deposito Catene (già

«molo carbone», in prossimità del Canale Pigonati), oggetto di prossima riqualificazione da

parte dell’amministrazione comunale di Brindisi.

Italia Nostra Aps

Sezione di Brindisi

(La presidente – Maria Ventricelli)