Italia Nostra: Il “motore del porto” presto fruibile

Convegno questa sera presso Palazzo Nervegna organizzato da Italia Nostra per porre all’attenzione pubblica il

Manufatto di archeologia storica del motore del porto. Una struttura che nel periodo della seconda guerra mondiale serviva a non far entrare imbarcazioni nel porto interno. Si tratta di rendere fruibile alla collettività questo pezzo di storia attraverso un progetto che ha avuto l’approvazione di Italia Nostra a livello nazionale. Sono intervenuti la presidente di Italia Nostra Brindisi, Maria Ventricelli, per il gruppo di coordinamento progettuale, Krizia Ciangola e Viola D’Ettore e il collega e autore del libro sul “Motore del Porto” Domenico Saponaro.